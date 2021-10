Transfer! Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz postawiła na sprawdzonego strzelca

Trwa wciąż przebudowa bydgoskiego zespołu, a po zmiana Asta ma w końcu poważnie włączyć się do walki o play off. Najnowszym nabytkiem klubu jest Rod Camphor. Trener Artur Gronek zdecydował się na sprawdzonego strzelca. 29-letni Amerykanin reprezentował barwy Turowa Zgorzelec, Spójni Stargard oraz HydroTrucka Radom. W każdym z tych klubów zaprezentował się z dobrej strony. Ostatni raz na parkietach PLK oglądaliśmy go w sezonie 2019/20 i w Radomiu notował na koncie 16,4 pkt i 4,4 asysty. Sezon wcześniej miał jeszcze lepsze cyfry w Stargardzie, gdzie trafiał za 3 ze skutecznością 45 procent.

W poprzednim sezonie Camphor grał w słoweńskiej drużynie Krka Nove Mesto (m.in. z Jure Skificiem z warszawskiej Legii). Notował w ABA lidze 10,1 pkt i 1,5 asysty na mecz.

Camphor w składzie Astorii zastąpił Paula Jorgensena i ma przede wszystkim dostarczać drużynie wiele punktów. Nie wiadomo jeszcze, kiedy nowy strzelec dołączy do drużyny. Na zakontraktowanego wcześniej rozgrywającego Wesa Washpuna klub musiał czekać kilkanaście dni, a Amerykanin zadebiutował w przegranym meczu z Legią Warszawa.

Niewykluczone, że to nie koniec wzmocnień i dołączy jeszcze ktoś pod kosz. Z kolei pożegnali się Astorią, oprócz Jorgensena, także rozgrywający Dominykas Domarkas i środkowy Markus Loncar.