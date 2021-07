Traw'o'mat w Bydgoszczy kusi produktami z konopi. Właściciel: "Działamy legalnie"

Wystarczy podejść do maszyny, wybrać produkt tak, jak się wybiera w innych automatach słodycze albo napoje i zapłacić. Płatność odbywa się bezgotówkowo, przez terminal płatniczy wbudowany w urządzenie. Maszyna stoi w markecie Kaufland w Bydgoszczy przy ulicy Wojska Polskiego. Co można w niej kupić? Choćby produkt o nazwie GG Kush CBD Hemp Flower za 64 zł. To jeden z rodzajów "preparatów" dostępnych w automacie.