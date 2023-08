Trener Rafał Więckowski: - Elana Toruń to zwarta grupa, w której jest dobra atmosfera

Start ligi już w sobotę, a po waszej stronie ciągle cisza jeśli chodzi o transfery. Kiedy kibice dowiedzą się o tym kto dołączy do zespołu? Nowi gracze są z nami od początku przygotowań. Brak informacji to sprawa wyłącznie techniczna. Już niebawem wszystko zostanie oficjalnie potwierdzone. Mogę powiedzieć, że po odejściu bramkarza Kuby Mikołajczaka pozyskaliśmy Dawida Kuchnickiego z Pomorzanina Toruń. Z Pomorzanina pozyskaliśmy też Wiktora Pokorowskiego i Kacpra Kamińskiego. Naszym nowym graczem będzie Arkadiusz Korpalski, który jest środkowym obrońcą i ostatnio grał w Bałtyku Gdynia. Po półtora roku wraca do nas Jakub Stawski, który występował w Błękitnych Stargard. Z rezerw Legii Warszawa i zespołu grającego w Centralnej Lidze Juniorów pozyskaliśmy Kacpra Knerę. Naszym nowym piłkarzem został John Makowiecki, Amerykanin z polskim paszportem.

Czy były jakieś problemy w czasie przygotowań? Tak naprawdę wszystko co sobie zaplanowaliśmy udało się się zrealizować. Były jakieś mikrourazy wśród zawodników, ale to się zdarza. Jestem zadowolony z tego, że już od początku treningów byliśmy w pełnym składzie.

Jak będzie grała Elana w debiutanckim sezonie?

To będzie kontynuacja tego co było w czwartej lidze. Chcemy grać odważnie, wysoko w obronie, starać się wymuszać błędy rywali i po przechwytach atakować. Na pewno nie będziemy nastawieni na defensywę i grę z kontry, bo to nie leży w naszym charakterze. Chcemy budować akcje od tytyłu. Wiosną to się sprawdzało, szczególnie w defensywie, bo nie traciliśmy goli. Jednak będziemy musieli poprawić grę w ataku i skuteczność.