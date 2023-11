Trik na koperek - kliknij i zobacz. Dzięki niemu koperek urośnie dwa razy szybciej

Koperek to prawdziwa bomba witaminowa. Koperek często gości na naszych stołach, głównie jako dodatek do zup, sałatek, sosów, mięs. Któż nie lubi młodych ziemniaczków z koperkiem albo mizerii czy chłodnika z koperkiem? Warto włączyć koperek do codziennej diety. Będzie to znacznie łatwiejsze, jeśli wyhodujesz swój koperek w doniczce na oknie. Koperek jest bardzo łatwy w uprawie, jednak dość długo trwa, zanim wyrośnie z nasion. Mamy trik, dzięki któremu wyhodujesz koperek znacznie szybciej. Zobacz, jakie to łatwe. Już wkrótce możesz mieć swój własny, pyszny i świeży koperek!

Koperek to bomba witaminowa

Koperek to bogate źródło witamin i minerałów. Jest skarbnicą witaminy C. Koper to również cenna roślina lecznicza. Zawiera flawonoidy i kumaryny, a do tego wszystkie części koperku zawierają olejek eteryczny, m.in. karwon, felandren, limonen.

Koperek - co to za roślina?

Koper ogrodowy (Anethum graveolens L.) to gatunek rośliny należący do rodziny selerowatych. Uprawia się go na całym świecie, choć najprawdopodobniej wywodzi się z południowo-zachodniej Azji. Nie występuje już w stanie dzikim, jedynie w uprawie. Liście kopru zbiera się wiosną lub latem przed kwitnieniem, a nasiona latem, gdy już dojrzeją. Suszy się je w przewiewnym i zacienionym pomieszczeniu, a wysuszone przechowuje w szczelnych opakowaniach. W Polsce koperek ma wiele nazw. Zamiennie używa się na koper takich określeń: kajzer, koper, koper ogrodowy zwykły, koper swojski, koper wonny, koperek, koperek wonny, kopr, kopr polski, kopr pospolity, kopr swojski, krop.

Koperek i koper - czy to to samo?

Tak, koper i koperek to inna nazwa na tę samą roślinę. Koperek to nazwa powszechnie używana na młode pędy kopru. Zatem koper to jest to samo, co koperek, z tym, że na młode listki powiemy koperek, a na stare (takie, których używa się do kiszenia ogórków), powiemy - koper.

Pędy kopru wraz z baldachami to nieodzowny składnik podczas kiszenia ogórków i papryki.

Koperek - jakie ma zastosowanie?

Koper uznawany jest za roślinę leczniczą, stosuje się ją w ziołolecznictwie. Wykorzystuje się wszystkie części rośliny, każda ma inne zastosowanie. I tak z liści lub nasion kopru robi się napar, który:

działa lekko uspokajająco i delikatnie obniża ciśnienie krwi,

wspomaga proces trawienia,

stosowany jest jako lek przeciw kolce, wzdęciom,

pomaga pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z ust,

polecany jest matkom karmiącym na pobudzenie laktacji,

pomaga też w bezsenności i nieżycie górnych dróg oddechowych. Owoce kopru mają działanie antyseptyczne - stosuje się je zewnętrznie przy schorzeniach oczu oraz w ropnych zakażeniach skóry. Olejek tłoczony z kopru oraz owoce kopru mają zastosowanie w kosmetyce, są używane do produkcji perfum, a także pomagają utrzymać właściwą higienę ciała:

olejek koperkowy stosowany jest jako składnik past do zębów, płukanek do ust, mydeł,

olejek koperkowy stosuje się do produkcji perfum, wód zapachowych,

napar z owoców kopru używany do przemywania tłustej cery i przetłuszczających się włosów pomaga utrzymać je w dobrej kondycji i zmniejsza wydzielanie sebum.

Zastosuj ten trik, a koperek urośnie dwa razy szybciej

Koperek jest bardzo aromatyczny, dodaje daniom smaku i koloru. Jednak zawarte w koperku olejki eteryczne sprawiają, że koperek wolno rośnie. Mamy sprawdzony sposób na to, by koperek rósł szybciej - zastosuj go, a twój koperek szybko wykiełkuje i urośnie nawet kilka razy szybciej, niż normalnie! Sam zobacz, jakie to łatwe.