Trwa adwent - czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Przypominamy, jak było dawniej

Milkły śpiewy, tańce i wesoła muzyka

Czekając na przyjście

Adwent, którego historia sięga V w., pochodzi od łacińskiego słowa „adwentus” - przyjście Pańskie. Jego początek rozpoczyna w kościele katolickim nowy rok liturgiczny. Trwający obecnie cztery niedziele szczególny czas, którego symbolem stały się cztery palące się świece, przypomina i nawiązuje do 4 tysięcy lat oczekiwania na Mesjasza. Adwent to czas pokuty, częstszych modlitw, przystępowania do spowiedzi i uczestniczenia w „roratach”, czyli nabożeństwach odprawianych niegdyś przed świtem, - jako najlepszego przygotowania do Bożego Narodzenia.