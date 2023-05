Trwa nabór do szkół ponadpodstawowych we Włocławku. Takie są zasady rekrutacji [zdjęcia]

W poniedziałek 15 maja 2023 roku rozpoczęła się rekrutacja do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. W szkołach ponadpodstawowych we Włocławku przygotowano ponad 1700 miejsc dla uczniów, najwięcej w liceach i technikach, najmniej w szkołach branżowych. Nabór prowadzony jest elektronicznie. Ósmoklasiści mogą wybrać trzy szkoły.

Takie są terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Włocławku prowadzona jest za pomocą platformy internetowej. Nabór trwać będzie od 15 maja do 16 czerwca 2023 roku (do godziny 15).

W czasie trwania internetowej rejestracji, trzeba zalogować się na platformie i wypełnić wniosek. Uczniowie mogą wybrać trzy szkoły, a w każdej z nich wskazać dowolną liczbę wybranych przez siebie oddziałów. Szkołę, na której najbardziej im zależy, trzeba wskazać jako placówkę pierwszego wyboru. Profile trzeba ustawić w kolejności według swoich preferencji. Co istotne, wypełniony elektronicznie wniosek, trzeba wydrukować i podpisać, a następnie dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Do wniosku trzeba dołączyć także dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, np.: oświadczenie o wielodzietności kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad przedmiotowych, czy tytułu laureata konkursów przedmiotowych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Później uczniowie do szkoły pierwszego wyboru muszą donieść także świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginały). Będzie na to czas od 27 czerwca do 11 lipca 2023 roku (do godz. 15). Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 18 lipca 2023 o godzinie 12. Na potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły będą tylko trzy dni - do 21 lipca do godz. 15. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych znane będą 24 lipca o godz. 12.

Tyle miejsc przygotowano we włocławskich szkołach ponadpodstawowych na rok 2023/2024

Na rok szkolny 2023/2024 Włocławek szykuje łącznie ponad 1700 miejsc (w 58 oddziałach) dla uczniów w szkołach ponadpodstawowych, najwięcej w liceach i technikach:

23 oddziały w liceach ogólnokształcących (764 miejsca),

26 oddziałów w technikach (740 miejsc),

9 oddziałów w szkołach branżowych I stopnia (270 miejsc).

„Zapraszamy wszystkich absolwentów klas VIII do zapoznania się z szeroką ofertą szkół kształcących w różnych zawodach i liceów ogólnokształcących funkcjonujących na terenie miasta Włocławek. W naszych placówkach wysoko wykwalifikowani nauczyciele kształcą w różnorodnych kierunkach, dysponują nowoczesnymi pracowniami oraz świetnie wyposażoną bazą sportową. Ich uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminach oraz świetnie odnajdują się na rynku pracy, a także na uczelniach wyższych w całej Polsce” – informuje Urząd Miasta Włocławek.

Takie kierunki przygotowano w szkołach ponadpodstawowych we Włocławku

Włocławskie licea ogólnokształcące w roku szkolnym 2023/2024 proponują uczniom klas pierwszych kształcenie między innymi na profilach: biologiczno-chemicznych, matematyczno-informatycznych, matematyczno-geograficznych, społeczno-prawnych, polonistyczno-biologicznych, czy lingwistyczno-turystycznym.

Włocławskie technika będą kształciły między innymi w następujących zawodach: technik geodeta, architektury krajobrazu, budowy dróg, elektryk, elektronik, informatyk, programista, czy technik reklamy. Dodajmy, że w Zespole Szkół Chemicznych od września 2023 roku będzie możliwość edukowania się w nowym zawodzie - technika ochrony środowiska. Natomiast w Zespole Szkół Technicznych utworzona zostanie klasa patronacka ANWILU na kierunku technik mechanik.

Szkoły branżowe I stopnia we Włocławku kształcić będą uczniów w następujących zawodach: monter sieci i instalacji sanitarnych,

monter zabudowy i robót wykończeniowych,

fryzjer,

kucharz,

kelner,

elektryk,

elektronik,

mechanik pojazdów samochodowych,

kierowca mechanik,

elektromechanik pojazdów samochodowych,

operator obrabiarek skrawających,

ślusarz,

sprzedawca,

magazynier-logistyk.

