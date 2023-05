We Włocławku rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych [zasady, terminy]

Na rok szkolny 2023/2024 w czternastu szkołach podstawowych we Włocławku przygotowano 835 miejsc dla pierwszaków. Rekrutacja trwa od 4 do 19 maja.

Rekrutacja do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych we Włocławku na rok szkolny 2023/2024, rozpoczęła się w czwartek 4 maja 2023 roku. Przypominamy kryteria naboru przyszłych uczniów do pierwszych klas, podpowiadamy też o jakich terminach związanych z rekrutacją, warto pamiętać.

Na rok szkolny 2023/2024 w czternastu szkołach podstawowych we Włocławku przygotowano 835 miejsc dla pierwszaków w 34 oddziałach. Będą także oddziały integracyjne.

„Podobnie jak w latach ubiegłych utworzone zostaną 3 oddziały integracyjne: w Szkole Podstawowej nr 5 Integracyjnej i Szkole Podstawowej nr 20 oraz 2 oddziały sportowe: w Szkole Podstawowej nr 14 i Szkole Podstawowej nr 20” – informuje Urząd Miasta Włocławek.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych we Włocławku na rok 2023/2024

Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych we Włocławku na rok szkolny 2023/2024 rozpoczęła się 4 maja 2023 roku. Rejestracja zgłoszeń dzieci do szkoły obwodowej oraz rejestracja wniosków do szkół spoza obwodu trwać będzie do 19 maja 2023 roku do godziny 15. Przypomnijmy, że do szkoły poza obwodem uczniowie mogą zostać przyjęci, jeśli będą w niej wolne miejsca.

Nabór uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych we Włocławku prowadzony jest elektronicznie oraz tradycyjnie. W przypadku korzystania z metody tradycyjnej, trzeba wypełnić papierowe zgłoszenie do szkoły obwodowej lub pozaobwodowej (formularze zgłoszenia można otrzymać w każdej szkole podstawowej), a następnie podpisane należy złożyć w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru (w przypadku wyboru szkoły spoza obwodu) do 19 maja 2023 roku do godz. 15. W przypadku korzystania z formy elektronicznej, terminy są takie same. Trzeba jednak pamiętać, że wypełnione i wydrukowane zgłoszenie lub wniosek należy dostarczyć do szkoły.

Takie są terminy rekrutacji do szkół podstawowych we Włocławku

Rekrutacja do włocławskich podstawówek potrwa do 19 maja 2023 roku. 15 i 16 maja zaplanowano próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych:

15 i 16 maja, godz. 16 - Szkoła Podstawowa nr 20 w Zespole Placówek nr 1;

16 maja, godz. 14 - Szkoła Podstawowa nr 14.

Lista dzieci zakwalifikowanych opublikowana zostanie 31 maja 2023 roku o godzinie 12. Od 1 do 7 czerwca (do godziny 15) rodzice będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do danej placówki edukacyjnej. Lista przyjętych uczniów opublikowana zostanie 14 czerwca 2023 roku o godzinie 12.

Kryteria rekrutacyjne do pierwszych klas szkół podstawowych we Włocławku

W przypadku zamieszkiwania w obwodzie wybranej szkoły, rodzice muszą jedynie w terminie od 4 do 19 maja 2023 roku złożyć wniosek. Natomiast w przypadku zgłoszenia do szkoły poza obwodem, o przyjęciu (w przypadku wolnych miejsc) decydują dodatkowe kryteria rekrutacyjne spełniane przez kandydata. O przyjęciu decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku spełniania wszystkich warunków, można otrzymać 21 punktów. Najwyżej punktowane jest zamieszkiwanie przyszłego ucznia we Włocławku (12 punktów), a najmniej zamieszkiwanie w obwodzie szkoły osób, które wspierają rodziców w opiece nad dzieckiem (1 punkt). Pięć punktów można uzyskać, jeśli rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza lub będzie uczęszczać do danej szkoły. W przypadku ubiegania się o przyjęcie kandydata do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców – kandydat dostanie trzy punkty.

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych we Włocławku

Zapisy do klas pierwszych w przypadku dzieci spoza obwodu danej szkoły, w ramach naboru uzupełniającego, trwać będą od 26 czerwca do 10 lipca 2022. Od 13 do 14 lipca komisja rekrutacyjna będzie miała czas na weryfikację wniosków. Kolejne ważne terminy w rekrutacji uzupełniającej, to:

Udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do oddziałów sportowych organizowanych przez szkoły z oddziałami sportowymi - 6 lipca 2023;

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 17 lipca 2023;

Podpisywanie deklaracji przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – 18 -19 lipca 2023;

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 21 lipca 2023.

Warto zaznaczyć, że postępowanie uzupełniające przeprowadzone będzie poza systemem elektronicznym. „W postępowaniu uzupełniającym, rodzice kandydatów składają pisemnie wniosek o przyjęcie w szkole, która posiada wolne miejsca. Informacje o wolnych miejscach rodzice będą mogli uzyskać w poszczególnych szkołach” – czytamy w zasadach rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

