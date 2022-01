Trwa remont kładki przez Drwęcę w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia

Nasi Czytelnicy w listopadzie zwrócili uwagę, że mimo komunikatu, mostkiem można było przechodzić. Obecnie kładka jest zamknięta, zdjęto z niej deski.

- Kładka to duży skrót, zwłaszcza na cmentarz i do sądu z Dobrzynia. Dlatego prace powinny być ekspresowe, by można było z niej korzystać, a tu przez wiele dni nic się nie dzieje. Ludzie podchodzą do mostku i zawracają – informuje nas Czytelnik.