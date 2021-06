Trwają 46. Szybowcowe Mistrzostwa Polski w Lisich Kątach pod Grudziądzem. Jak przebiega podniebna rywalizacja?

- Przed nami jeszcze kilka dni lotów, konkurencji. Prognozy są bardzo dobre - mówi Zbigniew Meller, główny sędzia 46. Szybowcowych Mistrzostw Polski w Lisich Kątach w Gminie Grudziądz. - Pojawiają się pierwsi liderzy, ale wszystko jeszcze może się zdarzyć.

Pierwszego dnia zawodów były rozgrywane konkurencje prędkościowe. - Tutaj zaskoczyła pogoda, gdyż żaden z zawodników nie zaliczył całej trasy. Musieli lądować w przypadkowym terenie. Wygrał uczestnik zawodów, który po prostu zrobił najdłuższą trasę. Kolejnego dnia też rozgrywaliśmy konkurencje prędkościowe. Zawodnicy mieli do pokonania 500 km trasę . Lecieli z Grudziądza do Słupska, ze Słupska za Chodzież (Wielkopolska) i stamtąd przez Bory Tucholskie wracali do Grudziądza - relacjonuje sędzia Zbyszek Meller.