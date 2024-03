W Grudziądzu otwarto Ogólnopolski Ośrodek Szkolenia Balonowego. "W Polsce takiego dotąd nie było". Mamy zdjęcia

Prężnie działa Grudziądzki Klub Balonowy

Przez dwa lata, od czasu kiedy otrzymaliśmy uprawnienia do szkoleń, udało się nam wyszkolić 55 osób podstawowo, sześć osób już ma licencje - są pilotami, a kilkanaście osób jest w trakcie szkoleń do licencji pilota balonowego - mówi Jacek Lewandowski, prezes Grudziądzkiego Klubu Balonowego . - Zaczęliśmy też szkolenia kadry instruktorskiej: wyszkoliliśmy już teoretycznie 20 osób i jesteśmy w trakcie szkoleń praktycznych.

Otwarto Ośrodek Szkolenia Balonowego w Grudziądzu

Takich ośrodków nie ma w Polsce. Są tylko sekcje balonowe przy aeroklubach , ewentualnie kluby balonowe, które mają uprawnienia, aby wykonywać usługi szkoleniowe. To się dzieje, ale sporadycznie: szkoli się tam po 1-2 osoby, co kilka lat - mówi prezes Jacek Lewandowski. - Myślę, że takie miejsce stałego szkolenia i dopasowywania się do nowych przepisów, będzie bardzo dobrze wpływało na to, żeby lotnictwo balonowe rozwijać.