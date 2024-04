Piękne są te święta! Wielkanocne spacery nad Rudnikiem w Grudziądzu. Mamy zdjęcia

Wielkanoc 2024 w Grudziądzu

W Wielkanoc już przed południem, po wielkanocnym śniadaniu, do Rudnika przybywali kolejni chętni do skorzystania z możliwości rekreacji na świeżym powietrzu.

Choć w Grudziądzu Słońce promieniami raczyło nas oszczędnie, to temperatura powietrza wahała się w okolicach 20 stopni C. Za to kolor lekkiego zamglenia sugerował zapylenie znad Sahary.