Trzeba poczekać na konkrety w sprawie remontu ulicy Opławiec w Bydgoszczy

Pytaliśmy rzecznika ZDMiKP o to, czy zrealizowany zostanie postulat, zgłaszany przez mieszkańców osiedla Opławiec w Bydgoszczy. W piątek, 2 lutego delegacja mieszkańców tego rejonu miasta spotkała się z prezydentem Rafałem Bruskim. Otrzymał on petycję podpisaną przez ponad 2 tysiące mieszkańców. Domagają się całościowego remontu ulicy Opławiec.

- Jeszcze za wcześnie na to, by mówić konkretnie. Minęły dopiero dwa dni robocze od czasu, kiedy petycja została złożona. Pewnie w przyszłym tygodniu coś więcej będzie wiadomo - mówi Tomasz Okoński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Petycja, jedyne wyjście?

To nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy tego właśnie osiedla zwracają się do władz miasta z apelem o remont dróg. Poprzednio petycję, pod którą podpisało się prawie dwa tysiące mieszkańców, złożyli w sierpniu.

- W planach miasta nasz obszar jest określany, jako strefa osiedla rezydencjalnego, z działkami o powierzchni 2 tys. metrów kwadratowych - mówi jeden z mieszkańców. - To oznacza, że nigdy nie będziemy w stanie skutecznie zabiegać o to, by dostrzeżono nas. Przecież siłą rzeczy, w rejonach, gdzie zabudowa jest gęstsza, gdzie są budynki wielorodzinne, mieszka więcej ludzi. Stąd właśnie ta petycja.

Poprzednia petycja okazała się skuteczna, bo w budżecie na 2024 rok zabezpieczono pieniądze na remont ulicy Opławiec od skrzyżowania z Biwakową do Koronowskiej. Teraz mieszkańcy chcą, by wybudować też dalszy odcinek, który obecnie jest drogą gruntową. Chodzi o to, by zapowiadanymi pracami objąć również dodatkowy, końcowy odcinek ulicy, liczący około kilometra.

Osobne pytania dotyczące ewentualnych skutków petycji, trafiły również do biura prasowego Urzędu Miasta Bydgoszczy. Czekamy na odpowiedź.