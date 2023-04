Trzecia edycja „Biegam z czystą przyjemnością” okazała się wielkim sukcesem! Blisko 50 tysięcy złotych trafi do zdolnych sportowców Funduszu

„Biegam z czystą przyjemnością” oraz „Skok w marzenia” połączyły siły na rzecz młodych, zdolnych zawodników, dla których stypendia sportowe są często „być albo nie być” w sporcie. Przypomnijmy, że do tej pory stypendystami projektu Fundacji Moniki Pyrek były, m.in.: Pia Skrzyszowska czy Aleksandra Mirosław.

– To, że w tym roku połączyliśmy siły z POLADA nie tylko na rzecz czystego sportu, ale także na rzecz młodych i zdolnych sportowców, podopiecznych Fundacji, jest dla mnie niezwykle wzruszające. Kwot, która udało się zebrać jest wysoka i bardzo mnie cieszy, że ta akcja spotkała się z tak pozytywnym odzewem wielu ludzi. Od wielu lat staram się wspierać młodych w drodze po ich marzenia, teraz dotrzemy do kolejnych zdolnych sportowców. Właśnie dzięki akcji „Biegam z czystą przyjemnością” już 7. edycja Funduszu Stypendialnego „Skok w marzenia” stała się faktem – dodaje Monika Pyrek-Rokita, pomysłodawczyni Fundacji i Funduszu Stypendialnego „Skok w marzenia”.

Już od sześciu lat, każdego roku, do Fundacji Moniki Pyrek spływa nawet kilkaset wniosków stypendialnych od przedstawicieli najróżniejszych dyscyplin sportu. Rada Funduszu mierzy się więc z niełatwym zadaniem wybrania dziesięciorga utalentowanych sportowców młodego pokolenia, którzy otrzymają roczne stypendium w wysokości 10 000 zł. Stypendia to jednak nie tylko środki finansowe pozwalające na realizację sportowych marzeń, ale to także nauka samodzielności i wsparcie merytoryczno-eksperckie na wielu płaszczyznach zawodniczej kariery. Fundacja Moniki Pyrek, realizując program stypendialny „Skok w marzenia”, kładzie nacisk na ważny aspekt myślenia o dwutorowej karierze sportowej już od jej początków. Celem jest uświadomienie młodych sportowców, że ich rozwój osobisty oraz edukacyjny jest tak samo ważny jak trening sportowy.