- Powiem o tym pierwszy raz, bo ta informacja nie była wcześniej podawana do publicznej wiadomości: szpital wojskowy w Bydgoszczy, kiedyś jedna z perełek, jeśli chodzi o neurologię w naszym kraju. Nie dość, że szpital mocno zdewastowany, to jeszcze został de facto zmuszony przez czynnik polityczny, żeby podpisać umowę z Tadeuszem Rydzykiem na kształcenie lekarzy - mówił wiceminister Tomczyk w TVN24.

Odwołanie komendanta szpitala wojskowego w Bydgoszczy nastąpiło już w styczniu. Do sprawy odniósł się w wywiadzie telewizyjnym dla TVN24 Cezary Tomczyk, wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej.

Rozmowy z uczelnią o. Rydzyka

O co chodzi? Już w kwietniu głośno było o rozmowach z Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i szpitalami w Bydgoszczy i w Toruniu na temat ewentualnej współpracy przy tworzeniu w szkole wyższej o. Rydzyka kierunku lekarskiego. Wtedy pojawiły się informacje pochodzące z MON o tym, iż AKSiM zgłosiła się w sprawie współpracy, między innymi do 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką.

Co na ten temat mają do powiedzenia obecnie władze szpitala wojskowego? Próbowaliśmy skontaktować się bezpośrednio z pełniącym obowiązki komendanta, Sławomirem Wawrzyniakiem, dotychczasowym szefem oddziału neurologii. - W tej sprawie wypowiada się wyłącznie Centrum Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej - to odpowiedź z sekretariatu komendanta szpitala.

Z pytaniem o powody zmian przeprowadzonych na stanowisku komendanta, okoliczności jego odwołania i sprawę umowy z AKSiM zwróciliśmy się zatem do CO MON. czekamy na odpowiedź. Z kolei z informacji przedstawionych przez wyborcza.pl, wynika, że "komendant został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do zawodowej służby wojskowej".