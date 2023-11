Trzy gole i zwycięstwo Zawiszy Bydgoszcz. Tak kibicowaliście piłkarzom!

Zawisza Bydgoszcz - Noteć Czarnków 3:1 (1:0)

Bramki: Michał Sacharuk (26), Krystian Sanocki (67), Piotr Okuniewicz (90) - Bartosz Kalupa (53)

Zawisza: Tkaczyk - Urbański, Paliwoda, Nowak, Sławek, Kona, Graczyk (46. Chachuła), Sanocki, Sacharuk (80. Maciejewski), Koziara (80. Okuniewicz), Rugowski (80. Serwach).

W dwóch ostatnich meczach bydgoszczanie przegrali do zera i stracili kontakt z czołówką tabeli. Mecz z wyżej notowaną Notecią był dobrą okazją do poprawienia notować. Gospodarze prowadzili po pierwszej połowie, ale losy zwycięstwa ważyły się do ostatnich minut. W końcówce trzy punkty dla Zawiszy przypieczętował rezerwowy Piotr Okuniewicz.