Tuchola. Kto ma zapłacić za defibrylatory do karetek dla tucholskich pacjentów

Koszt zadania to 218 tys. zł. Tanio, prezesowi udało się wynegocjować obniżkę 20 proc. ze względu na to, że te obecne urządzenia, które ma szpital, będą wykorzystywane w trybie szkoleniowym.

- Nie spodziewałem się, że samorządy kupią wszystkie te urządzenia - mówi nam Katulski. - Jeśli zadeklarują pomoc dla nas, to dobrze. - W każdym razie my kupimy je na pewno. Musimy. Zamówienie już złożyliśmy. A samorządy poprosiłem o informację, czy pomogą, bo muszę podejmować decyzje co do płatności.