Tuchola. Pielęgniarki ze szpitala na kwarantannie, dyżury z dziurami

W ubiegłym tygodniu w szpitalu w Tucholi trzeba było zawiesić wykonywanie zabiegów. - Teraz to udało się opanować. Mam nadzieję, że ten tydzień będzie trochę lepszy - mówi Jarosław Katulski, prezes szpitala.

Katulski mówi jasno - gdy personel jest zakażony i musi iść na kwarantannę, praca szpitala jest w znacznej mierze sparaliżowana.

Trudno układać grafiki, jeżeli na kwarantannie są np. pielęgniarki. Trzeba ograniczać liczbę osób na dyżurach, co oznacza, że pacjenci mają gorszą opiekę. Sytuacja jest płynna - czasami braki kadrowe są na oddziale intensywnej terapii, czasami na chirurgii. A do zakażeń dochodzi, kiedy okazuje się, że któryś z pacjentów ma dodatni wynik na Covid-19. - Personel jest w znacznej mierze zaszczepiony, ale to nie daje gwarancji, że nie zachoruje - słyszymy. - Z reguły choroba ma lekki przebieg, ale izolacja uniemożliwia pracę.