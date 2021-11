Tuchola. Otwarcie Powiatowego Centrum Wsparcia. Marszałek Całbecki: - Chylę czoła, że Borowiacy pokazują, że można inaczej

Marszałek Piotr Całbecki, który podjął decyzję o przekazaniu środków z RPO, stwierdził, że podobne instytucje powinny powstać w innych częściach województwa.

- Jesteście prekursorami kompleksowego myślenia o opiece, pomocy drugiemu człowiekowi - ocenił Piotr Całbecki. - Chylę czoła, że Borowiacy pokazują, że można inaczej. Szczególnie w czasach, w których żyjemy, pełnych niepokojów...

Podkreślił przy tym, że teraz pani dyrektor musi zadbać, by ludzie czuli się tu dobrze, a miejsce tętniło życiem. Bo nie wystarczy sam budynek i jak najlepsze wyposażenie.

- Z interwencją - żeby zdążyć na czas - jest tak, że czasami trzeba się szybciej zainteresować, co w trawie piszczy - mówił. - Z tego budynku trzeba wyjść do miasta, do mieszkań, nawet na ulice. Życzę takiej determinacji.