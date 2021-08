Tuchola. - Patrzę, słucham i liczę - burmistrz Tadeusz Kowalski o dochodach samorządów po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim

- Ma być rozdysponowane 8 mld - mówi burmistrz. - Związek Miast Polskich dokonał wyliczeń, ile na Polskim Ładzie stracimy. Ja jestem powściągliwy, jeżeli idzie o komentowanie. Pan premier użył takiego sformułowania, ze budżet gminy jest jeden. Jeżeli dostanie się większe dofinansowanie na inwestycje , to będzie trzeba z tych bieżących dochodów mniej dokładać do inwestycji i silą rzeczy więcej na bieżące wydatki. To jest pewnie prawda. Premier powiedział, że ma świadomość tego, że relacja dochodów i wydatków jest bardzo ważna, by zrównoważyć budżet. Bałem się, że tego drugiego zdania o bilansowaniu dochodów i wydatków nie wypowie, ale widać, że premier jest dobrze zorientowany.

Tadeusz Kowalski o złym finansowaniu oświaty

Włodarz Tucholi podkreśla, że jako samorządowiec patrzy, słucha i liczy. Gdyby miał się podzielić ogólną refleksją na temat finansów publicznych, to na pewno - stwierdza - wymagają one rozwiązań systemowych w kontekście prowadzenia oświaty. Teraz to stary system, "pieniądze idą za uczniem", a nie na oddziały. - Sieć szkół mamy taką, jakie mamy - zauważa włodarz. - Jeżeli samorząd chce likwidować szkolę - zaznaczam, w naszej gminie takich planów nie mamy - to granicy to z cudem, by to się powiodło. A z drugiej strony brakuje pieniędzy. Subwencja jest dalece niewystarczająca do tego, co powinno być.

W Tucholi ponad 90 proc. wydatków na oświatę to wydatki na wynagrodzenia. Subwencja starcza na połowę kosztów. - System finansowania oświaty to jest zaszłość od dekad, a nie wina obecnie rządzących - dodaje Tadeusz Kowalski. - Żadna z ekip rządzących tematu nie podjęła. Na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, skądinąd słuszne, nie otrzymujemy wystarczających pieniędzy.