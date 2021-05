Tuchola. Próbują pomóc bezdomnym. Współpracują ze stowarzyszeniem z Gdyni

W Ośrodku Pomocy Społecznej informują, jak w 2020 r. pracownicy socjalni wspierali bezdomnych. Oczywiście, przede wszystkim kierowali ich do schroniska. Inne działania to dostarczanie żywności i odzieży, a zimą gorących napojów.

Inne działania to: pomoc w pisaniu wniosków o mieszkanie socjalne (w Tucholi czeka na nie ok. 140 osób), uzyskanie dowodu osobistego, monitoring aktualnej sytuacji osób bezdomnych przy współpracy z policją.