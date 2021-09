Tuchola. Roboty drogowe przy Urzędzie Miejskim potrwają dłużej niż planowano

Koniec tej inwestycji zbliża się ku końcowi. Niestety, będzie poślizg.

- Roboty trochę się przedłużą ze względu na odkryte po odsłonięciu nawierzchni mostu na Kiczy jego dość poważne uszkodzenia - informuje Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi. - Czekają nas dodatkowe roboty za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Balibyśmy się bez remontu mostu nową nawierzchnię położyć. Jeszcze by się okazało, że ktoś by tam wpadł. W takim fatalnym stanie był ten most.

