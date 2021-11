Tuchola. Skarbnik gminy Tuchola szuka siedmiu milionów złotych Anna Klaman

Na ten moment - listopad 2021 r. - w Urzędzie Miejskim w Tucholi szukają siedmiu milionów na 2022. r. Fot. Archiwum

Siedem milionów złotych! Sporo. Dokładnie tyle na ten moment brakuje samorządowcom, by móc spiąć projekt budżetu gminy Tuchola na 2022 r. Chodzi o to, by było w nim dokładnie tyle samo przychodów, co kosztów.