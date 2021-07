Tuchola. W Raciążu liczą na gości, ale nad jeziorem nie ma gdzie zjeść. Autocamping jest zamknięty

Burmistrz Tadeusz Kowalski odpowiedział, że gmina nie wyręczy przedsiębiorców. Może stworzyć warunki, ale nie prowadzi usług turystycznych. - My za was tego nie zrobimy - powiedział. - Nie stworzymy etatu, by kilka osób przyjechało i chciało się tam bawić. Weźcie sprawy w swoje ręce i stwórzcie coś. Jest obiekt, jest potencjał. Stwórzcie coś!

Kowalski dodał, że przeznaczenie musi być sensowne, bo na przykład bar z piwem z pewnością to nie jest właściwy kierunek.