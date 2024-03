Protest mieszkańców w Grudziądzu. Nie chcą bloku przy zabytkowym dębie. Mamy zdjęcia

Deweloper kupił działkę. I chce wybudować na niej okazały blok

Plan zagospodarowania przestrzennego , którym jest objęta ta nieruchomość, dopuszcza zabudowę wielorodzinną . Właściciel postanowił teren zabudować. Wystąpił do ratusza o pozwolenie na budowę.

Mieszkańcy protestują. Bronią "Władcy dębowej alei"

- Sprzeciwiamy się tej budowie! - mówi Bernard Gajewski , przedstawiciel mieszkańców okolicy. - Jest to teren przylegający do parku dworskiego. A budynek ma powstać tak blisko, że zagrozi dębowi - pomnikowi przyrody.

A dąb to jest nie byle jaki. Ma 559 cm obwodu i liczy sobie już ponad 300 lat. W 1982 roku nadano mu status pomnika przyrody, a w 2013 roku, jako jednemu z najcenniejszych grudziądzkich drzew, nadano mu nazwę "Władca dębowej alei". Wybrano ją w konkursie.

- Będziemy bronić tego miejsca, ponieważ jest unikatowe, w skali Grudziądza niebywałe, swoista perełka. Park przetrwał dwie wojny światowe, różne zawieruchy, jest historią i teraz miałoby się to wszystko zmienić? - mówi Gajewski. - Chcemy doprowadzić do zmiany lokalizacji tego budynku.

Po sąsiedzku miasto chce utworzyć Centrum Edukacji Przyrodniczej

Dąb "Władca dębowej alei" to tylko jedno z wielu drzew w parku nad jeziorem Tarpno, które ma status pomnika przyrody. To teren bardzo cenny przyrodniczo.

- Pracujemy na dokumentach. Skoro nie było sprzeciwu mieszkańców, kiedy projekt planu zagospodarowania był wyłożony do wglądu, nic nie budziło naszych obaw - tłumaczy radny Grzegorz Miedzianowski , który jak większość radnych Grudziądza, w 2019 roku głosował "za" przyjęciem planu zagospodarowania tego terenu, a dziś jest jednym z radnych, zaangażowanych w ochronę zabytkowego dębu i parku.

- Trochę to przespaliśmy. Wszyscy - nie ukrywa Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.

Postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę zostało zawieszone

Po tym jak deweloper złożył do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu wniosek o pozwolenie na budowę, ratusz wystąpił do niego o uzupełnienie dokumentacji. W związku z tym inwestor złożył wniosek o zawieszenie postępowania, do czasu w którym zgromadzi wskazane dokumenty.