Tutaj kupujemy najwięcej "małpek" w Kujawsko-Pomorskiem? Tak się pije w regionie! [24.03.2023]

Polacy kupują "małpki" na potęgę

Jak podaje "Rzeczpospolita", co trzecią "małpkę" Polacy kupują przed południem. A to oznacza, że w godzinach porannych sprzedaje się u nas aż milion butelek z zawartością mocnego alkoholu.

Raport Ministerstwa Finansów dotyczący sprzedaży "małpek"

Ministerstwo Finansów przedstawiło raport dotyczący udziału jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku.

Nie dziwi, że największe opłaty w Kujawsko-Pomorskiem poniosły największe miasta w regionie:

Opodatkowali "małpki" to klienci przerzucili się na "małpy". Tak obchodzą nową opłatę

My jednak postanowiliśmy sprawdzić, w jakich miastach sprzedaje się najwięcej "małpek" w przeliczeniu na jedną osobę. I tak:

Na liście miast i gmin w Kujawsko-Pomorskiem, w których spożycie "małpek" wynosi statystycznie nieco ponad 5 na jednego mieszkańca znajdują się również:

Oto TOP 20 miast i gmin w Kujawsko-Pomorskiem, w których spożycie "małpek" jest najwyższe:

Przygotowując nasze zestawienie wzorem i.pl dla łatwiejszych rachunków wzięliśmy pod uwagę podatek od butelek o pojemności 200 ml. Przyjęliśmy, że wynosi on 2 złote. Oznacza to, że średnia liczba małpek spożywana przez jednego mieszkańca miasta to iloraz wpływów z tytułu podatku i liczby mieszkańców poszczególnych miast, a następnie kwoty podatku odpowiadającej jednej "małpce".

