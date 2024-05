Tych bananów nie kupuj - ostrzeżenie. Te banany nie są dobre dla naszego zdrowia [8.05.2024 r.] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Banany to jedne z najsmaczniejszych owoców. Dobrze sprawdzają się jako przekąska, drugie śniadanie, składniki do ciasta, ciastek, naleśników, koktajli. W ostatnich latach zyskały na popularności jako zamienniki cukru w wielu deserach. To zdrowy owoc, który dostarcza wielu składników odżywczych. Zobaczcie, jakich bananów lepiej nie kupować.