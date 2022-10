To się dzieje z organizmem po zjedzeniu bananów. Wiemy, jakie osoby muszą włączyć banany do diety Justyna Juszczyńska

Banan to jeden z ulubionych owoców zagranicznych w Polsce. Banany to także owoce, które zawierają wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Tym razem sprawdzimy co dzieje się z naszym organizmem gdy jemy banany? Kto powinien jeść te pyszne owoce, a kto raczej ich unikać. Zobaczcie na kolejnych zdjęciach. Pixabay Zobacz galerię (16 zdjęć)

Banany to jedne z doskonalszych tworów natury posiadające liczne właściwości lecznicze i zdrowotne. A do tego są wyjątkowo smaczne. Jednak nie wszyscy powinni jeść banany. Mają one pozytywne, jak czasami dla niektórych negatywne, skutki dla naszego zdrowia. W galerii zobaczcie, kto powinien jeść banany, a kto raczej ich unikać. I co dzieje się z naszym organizmem gdy jemy te pyszne owoce.