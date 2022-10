Tyle kosztują produkty ekologiczne od lokalnych rolników. Ziemniaki, chleb, wołowina, parówki, jaja, mąka... Agnieszka Romanowicz

Z danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wynika, że liczba producentów ekologicznych w województwie kujawsko-pomorskim (na 31 grudnia 2021 r.) wynosi 489, a powierzchnia ekologicznych użytków rolnych - 8 819,74 ha. Co produkują i za ile można kupić ekologiczną żywność prosto od rolnika z naszego regionu? Sprawdziliśmy na kujawsko-pomorskim e-bazarku. Zobaczcie w naszej galerii. Pixabay Zobacz galerię (19 zdjęć)

Świadome odżywianie skłania klientów do poszukiwania produktów jak najlepszej jakości, np. z certyfikatem eko. Ekologiczna żywność produkowana jest również w kujawsko-pomorskich gospodarstwach rolnych. Sprawdziliśmy, co można kupić i ile trzeba za to zapłacić. Zobaczcie w naszej galerii.