Tyle pieniędzy dajemy teraz w prezencie na wesele. Przez inflację kwoty poszły w górę!

Koszty wesela zdecydowanie poszły w górę. Jeszcze w ubiegłym roku za klasyczne wesele na ok. 100 osób trzeba było zapłacić w przedziale 50-55 tys. zł. W bieżącym roku kwota ta wzrosła do 60-65 tys.

Pary Młode nie tylko więcej wydadzą za przysłowiowy "talerzyk", ale także muszą liczyć się z dużym wzrostem cen usług. Koszt fotografa na wesele to obecnie od 3 do 5 tys. zł, za kamerzystę z kolei należy zapłacić od 3 do 4 tys. zł. Podrożała także oprawa muzyczna (od 4 do nawet 8 tys.), dekoracje (ok. 3-4 tys.) czy usługi fryzjerskie i kosmetyczne (od 300 do 500 zł).