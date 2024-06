Tyle płacą w 2024 roku za sanatoria pacjenci, NFZ i ZUS. Mamy dokładne wyliczenia. Państwowe dopłaty robią wrażenie [15.06.2024]

Mieszkańcy regionu chętnie jadą podreperować zdrowie do sanatorium. Pani Anna z Inowrocławia niedawno wróciła: - Denerwuje mnie jak komercyjni pacjenci komentują, że oni płacą, więc mają lepsze warunki, a my to niby jeździmy za darmo?

25 980 pacjentów z Kujaw i Pomorza pojechało w zeszłym roku do sanatorium z NFZ, zaś 2,7 tys. otrzymało skierowania na rehabilitację leczniczą z ZUS. Kuracjusze chętnie odwiedzają nasze uzdrowiska.

Opłaty w sanatoriach - temat rzeka...

- Byłam w wielu sanatoriach i często w rozmowach pojawia się wątek różnych opłat związanych z pobytem. Jednak najbardziej denerwuje mnie, jak klienci komercyjni mówią, że oni płacą, więc mają lepsze warunki, a my z NFZ to niby jesteśmy za darmo? - komentuje pani Anna z Inowrocławia, która była niedawno w sanatorium nad Bałtykiem. W 2023 roku z naszego województwa do sanatoriów w całym kraju wyjechało 25 980 pacjentów, natomiast w naszych uzdrowiskach leczyło się 88 480 kuracjuszy z osób z całego kraju.

Sanatoria z NFZ i ZUS - różnice

- Od początku tego roku do dzisiaj (05.06.2024 - red.) w Kujawsko-Pomorskim OW NFZ mamy zarejestrowanych 15 tysięcy skierowań pacjentów z naszego województwa na leczenie uzdrowiskowe - mówi Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ciechocinek, Inowrocław i Wieniec - Zdrój - kujawsko-pomorskie sanatoria

Kuracjusze bardzo chętnie odwiedzają nasz region. Mamy 26 placówek, które mają podpisaną umowy z K-P OW NFZ na leczenie uzdrowiskowe. Do dyspozycji pacjentów jest 30 miejsc udzielania świadczeń (sanatoriów) plus jedno sanatorium dla dzieci (Ciechocinek). Poza Ciechocinkiem są to jeszcze Wieniec - Zdrój i Inowrocław.

Nie tylko NFZ kieruje do miejscowości uzdrowiskowych, ale także ZUS. Z leczenia może skorzystać każdy ubezpieczony, który jest zagrożony utratą zdolności do pracy. Warunkiem jest jednak, by rehabilitacja poprawiła rokowania stanu zdrowia i przyczyniła się do powrotu do aktywności zawodowej.

O skierowaniu na rehabilitację leczniczą i jej formie decyduje lekarz orzecznik ZUS. - Tylko w ubiegłym roku w naszym województwie skierowania na rehabilitację leczniczą otrzymało 2,7 tys. osób - mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. ZUS realizuje program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej od 1996 roku. Pacjent korzysta z bezpłatnego pobytu w ośrodku, zabiegów i zajęć w ramach tego programu.

Kto pojedzie za darmo do sanatorium z ZUS?

Aby skorzystać z rehabilitacji leczniczej ZUS, trzeba podlegać ubezpieczeniom społecznym. O skierowanie mogą również ubiegać się osoby, które przebywają na zwolnieniu lekarskim (mają uprawnienia do zasiłku chorobowego), czy świadczeniu rehabilitacyjnym.

Na program, który poprawi kondycję zdrowotną, załapie się także emeryt, ale tylko wtedy, gdy jest jeszcze aktywny zawodowo i podlega ubezpieczeniom społecznym. Prawo do rehabilitacji leczniczej ma również osoba, która pobiera rentę okresową z powodu niezdolności do pracy, a także osoba na rencie socjalnej przyznanej na czas określony, jeśli jednocześnie podlega ubezpieczeniom społecznym lub ma prawo do zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego.

Sanatorium z NFZ i ZUS. Kiedy zwolnienie lekarskie, a kiedy urlop?

Dodajmy, że taka rehabilitacja odbywa się na zwolnieniu lekarskim, zaś osoba pracująca, która pojedzie do sanatorium z NFZ przebywa tam w ramach urlopów wypoczynkowego lub bezpłatnego.

Ile płacą za sanatoria pacjenci, NFZ i ZUS?

Wiemy dokładnie ile teraz (sezon letni 2024) za sanatoria płacą pacjenci. Znamy dokładne kwoty, ile dokłada do takiego wyjazdu NFZ i ile darmowe pobyty dla pacjentów kosztują ZUS - zapraszamy do dalszej części artykułu!

