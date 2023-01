Tyle wynosi w 2023 roku akcyza za paliwa, alkohol, wino, piwo i papierosy. Znamy nowe stawki

- Nastąpiła kolejna, z planowanych na lata 2022-2026, podwyżka akcyzy na alkohole i wyroby do palenia - informuje Kinga Błaszczyńska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

Zmiany w podatku akcyzowym 2023

Wydłużono do 31 grudnia 2029 r. zwolnienie od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz (pojazdy "z wtyczką") o pojemności silnika spalinowego nieprzekraczającej 2000 centymetrów sześciennych.

Wydłużono do 31 stycznia 2024 roku możliwość prowadzenia ewidencji i innej dokumentacji dotyczącej wyrobów akcyzowych w postaci papierowej. Rozwiązanie to ma zapewnić podmiotom czas na pełne przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci wyłącznie elektronicznej od 1 lutego 2024 roku.