Tylko dwie szanse na zmiany w kwietniowym rankingu "Piłkarskich Orłów" w regionie kujawsko-pomorskim

Wiosna należy do Patryka Urbańskiego. Stoper Zawiszy Bydgoszcz zawstydza napastników i strzela gole raz za razem. Przypomnijmy, że zawiszanin wygrał marcową edycję rankingu i jest na najlepszej drodze, by triumfować także w kwietniu. Urbański jest etatowym wykonawcą rzutów karnych i wolnych, dodatkowo często bierze udział przy rzutach rożnych. Jest skuteczny w tych elementach i stąd jego prowadzenie. Gdyby do rankingu wliczano także rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu regionalnym, to tych punktów miałby więcej, bo ostatnio zdobył dwie bramki w ćwierćfinale przeciwko Pomorzaninowi Serock.

Urbańskiego goni Amarildo Jr z Olimpii Grudziądz, który także regularnie trafia w każdym meczu biało-zielonych, ale zdobywa tylko po jednej bramce i stąd jest trzeci. Brazylijczyk ma umiejętności i jest w stanie pokusić się nawet o hat tricka. Czy zdoła doścignąć piłkarza Zawiszy?