"Tylko w regionie nie ma szansy na znalezienie partnerki 28 proc. młodych panów"

Samotność stała się plagą dla polskich mężczyzn. Tylko w województwie kujawsko-pomorskim 28 proc. młodych panów nie ma szansy na znalezienie partnerki. To i tak niewiele w stosunku do Świętokrzyskiego, w którym rodziny nie założy 46 proc. mężczyzn. Powód? Młode Polki coraz częściej wiążą się z obcokrajowcami.

Nie do końca jasna jest przyczyna tak znaczących różnic. Być może narastające stany zapalne są skutkiem zachowań, jakie towarzyszą męskiej samotności – częstszemu zaglądaniu do kieliszka, sięganiu po narkotyki i niebezpiecznym formom aktywności.

Słyszeliście kiedyś o interleukinie 6 i białku C-reaktywnym? To substancje wskazujące stan zapalny w organizmie. Badania wykazują, że u samotnych mężczyzn ów parametr jest o kilkanaście procent wyższy niż u mężczyzn żyjących w związkach. Mówiąc obrazowo - skutek samotności jest porównywalny z wypaleniem 15 papierosów dziennie . Tak się jednak składa, że w przypadku kobiet nie odnotowano takiej korelacji. Innymi słowy, w przypadku pań, brak partnera nie jest zjawiskiem tak rujnującym.

Szukanie „winnych” tego zjawiska jest stratą czasu. Oczywiście można pleść banialuki o marnych mężczyznach i nadzwyczajnych kobietach, jak czyni to profesorka Środa. Lepiej jednak spożytkować ten czas na realne kroki, które zminimalizują nadchodzącą katastrofę. Jakie? Uruchomić politykę migracyjną, której do tej pory nie tknął żaden z polskich rządów. W efekcie do kraju napływały setki tysięcy (potrzebnych!) migrantów, ale w zdecydowanej większości płci... męskiej.

Jeśli tego nie zrobimy, czeka nas trudna do wyobrażenia zapaść.⁣, o której skutkach niebawem przekona się również pani Środa, czekając na przelew z emeryturą. [/b]