U pocztowców polała się krew. Zbiórka w Lisim Ogonie. "Nasza firma obfituje w ludzi dobrej woli"

– Nasza firma obfituje w ludzi dobrej woli, mamy wielu społeczników i wolontariuszy, którzy wspierają nie tylko Pocztowców. Działamy również razem we wspólnym celu jakim jest propagowanie krwiodawstwa i pomoc innym ludziom. W tym roku niezwykle ważne są również działania mające na celu walkę z koronawirusem. Zbiórka krwi w Lisim Ogonie to kolejny dowód na to, że nasi pracownicy są otwarci na potrzeby innych ludzi – podkreśla Aleksandra Bargiełowska-Antczak, dyrektor Regionu Dystrybucji Poczty Polskiej w Bydgoszczy.