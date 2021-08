Uchodźcy z Afganistanu przebywają w Grupie pod Grudziądzem. Możemy im pomóc, bo trwa u nas zbiórka darów na ich rzecz

70. Afgańczyków ewakuowanych z kraju opanowanego przez talibów trafiło do ośrodka dla uchodźców w podgrudziądzkiej Grupie.

- To przede wszystkim rodziny, kilka osób samotnych. To ludzie, którzy współpracowali z Wojskiem Polskim w Afganistanie. Około 20-30 z nich to dzieci, najmłodsze ma zaledwie pół roku - mówi Beata Gurbin prezes Stowarzyszenia Obywatelski Grudziądz.