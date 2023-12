Uczniowie z Zakrętu najlepsi w programie „MATA w każdej szkole 2023”

– Naszym celem było danie szansy dzieciom z mniejszych miejscowości i to się udało. Widzieliśmy, że te dzieci naprawdę poczuły się bardzo docenione. #DobraDrużynaPZU ma pod skrzydłami najlepszych młodych sportowców – powiedział prezes Fundacji Suprona oraz Polskiego Związku Zapaśniczego, Andrzej Supron. To fundacja byłego zapaśniczego mistrza była organizatorem cyklu, a nagrodę główną, voucher o wartości pięciu tysięcy złotych, ufundował sklep internetowy Extreme Hobby, który był partnerem finału turnieju.

Wielki finał odbył się w Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Lublinie. W imprezie finałowej udział wzięli zwycięzcy wcześniejszych szesnastu turniejów lokalnych cyklu „MATA w każdej szkole”, którego sponsorem strategicznym jest grupa PZU. Lokalne turnieje odbywały się od maja do grudnia 2023 roku i były skierowane do młodzieży szkolnej z Polski wschodniej i centralnej.

– To był wspaniały finał „MATY w każdej szkole”! Serdecznie dziękuję wszystkim szkołom za udział. Zwycięzcom serdecznie gratuluję! Cieszę się, że Grupa PZU zgodziła się być sponsorem strategicznym programu „MATA w każdej szkole”, bo dzięki tej akcji angażujemy młodzież do aktywności fizycznej. Walczymy o to, by dzieci wyciągnąć z wirtualnego świata. Dodatkową motywacją dla uczestników biorących udział w programie jest fakt, że ambasadorem Dobrej Drużyny PZU jest Iga Świątek, która obecnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych sportsmenek na świecie. Iga jest dla młodzieży wzorem do naśladowania i każdy marzy, by osiągać podobne sukcesy na arenie międzynarodowej – dodaje Supron.

W tegorocznej edycji programu „MATA w każdej szkole” wzięło udział dziewięciuset uczestników reprezentujących blisko sto szkół z szesnastu miast. Zmagania w Lublinie zakończyły drugą edycję akcji.