Ulica Miłoleśna w Grudziądzu. Koperty z ofertami na przebudowę drugiego odcinka tego traktu zostały otwarte

O to by dokończyć remont Miłoleśnej zabiegał radny Łukasz Kowarowski z Sojuszu Obywatelski Grudziądz, który w ubiegłym roku złożył wniosek do budżetu z prośbą o ujęcie tej inwestycji w planie remontów na 2023 rok. Dodajmy, że pierwszy etap modernizacji Miłoleśnej odbył się latem 2022 roku. Wówczas przebudowa objęła kilometrowy odcinek od ronda Skalskiego w stronę ogródków działkowych. Teraz nadszedł czas na drugi etap. - Cieszę się, ponieważ dzięki temu układ drogowy stanowiący alternatywną drogę dojazdową do szpitala będzie w całości wyremontowany - podkreśla radny Kowarowski.