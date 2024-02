Unia Drobex Solec Kujawski kontra Unia Wąbrzeźno w sparingu. Trener dostrzega mankamenty w grze.

Unia Wąbrzeźno - Unia Drobex Solec Kujawski 2:0 (1:0)

Unia Drobex: Szabłowski - Witkowski, zawodnik testowany, Chołuj - Woźny, Szymański, Kępczyński, Babiarz, Nawrocki - Krawczenko, zawodnik testowany oraz Skowroński, Skorupa, Mielcarek, Szapowałow, Pachnik, zawodnicy testowani.

Ostatni sprawdzian wypadł słabo do ekipy z Solca Kujawskiego.

- Rywale weszli w mecz z większą determinacją niż my i efektem był stracony przez nas gol - relacjonował trener Unii Drobex. - Potem mecz się wyrównał. Jednak nie mieliśmy jakiś klarownych okazji. W drugiej połowie przeważaliśmy, ale nie potrafiliśmy zagrozić bramce rywala. Straciliśmy drugiego gola, a mogliśmy przegrać wyżej, bo przeciwnicy zmarnowali jeszcze rzut karny. Nasza gra nie jest płynna. Zespół jest cały czas w budowie. Aby to wszystko właściwie funkcjonowało, to potrzeba czasu - dodał trener Wójcik.