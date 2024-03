Unia Drobex Solec Kujawski ma w końcu pierwszy punkt na wiosnę. Nadzieja ciągle się tli

- Przez pierwszy kwadrans wchodziliśmy w mecz i wtedy nie graliśmy najlepiej - informuje Robert Wójcik, trener Unii Drobex. - Potem gra się wyrównała i było to twarde, męskie spotkanie. Po przerwie osiągnęliśmy dużą przewagę i graliśmy praktycznie na połowie rywala. Stworzyliśmy sobie trzy dogodne okazje do zdobycia bramki. Najpierw dwa razy bliski strzelenia gola był Siergiej Krawczenko. W pierwszym przypadku był faulowany, ale próbował strzelać i minimalnie chybił. Potem uderzał piłkę głową z około pięciu metrów, ale nieczysto i bramkarz obronił. Najlepszą okazję mieliśmy w końcówce. Wyszliśmy z kontrą, piłka trafiła do Artura Atamana, który z około dwunastu metrów źle złożył się do strzału i nie trafił w bramkę. Oczywiście żałujemy tych okazji i tego, że nie udało się wygrać, ale z drugiej strony cieszymy się, bo rozegraliśmy najlepszy mecz na wiosnę. Pochwaliłem chłopaków w szatni za odpowiednią mobilizację, ogromne zaangażowanie i realizację taktyki. Jest nadzieja na przyszłość. Będziemy walczyć do końca - zapowiedział szkoleniowiec.