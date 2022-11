Unia Janikowo znowu zgotowała swoim kibicom mnóstwo emocji [zdjęcia]

[b]Unia Janikowo - Stolem Gniewino 1:1 (1:0)

Bramki:[/b] Adam Kujawski (24) - Mateusz Wachowiak (90+2).

Unia: Pawłowski - Pisula, Kujawski (73. Wojtyszyn), Kryszak, Krysztopowicz - Zielecki, Ławniczak - Yamakawa (63. Takato), Villarreal, Zaborowski - Cudowski (63. Szpucha).

To był kolejny ważny mecz dla janikowian, którzy walczą o to, by wydostać się ze strefy spadkowej. Ich rywalem była ekipa, która aktualnie zalicza się do ligowych średniaków, ale przez długi czas była w ogonie stawki.

Miejscowi grali uważnie w obronie i po przechwytach starali się organizować ataki. Po jednym z nich kapitalnym strzałem w okienko z około 30 metrów popisał się Adam Kujawski. Gospodarze po przerwie kontynuowali swoją grę, mieli okazje do podwyższenia wyniku, ale zawodziła ich skuteczność. Dopisywało im też szczęście, bo od straty gola uchronił ich słupek.