Unia Leszno pokonała Spartę! Zooleszcz GKM Grudziądz musi odpowiedzieć

Unia wczoraj zrobiła wszystko, by przechylić szalę na swoją stronę. Jako pierwsi w tym sezonie pokonali Spartę Wrocław. "Byki" wykorzystały osłabienie wrocławskiej ekipy (startowała bez kontuzjowanego Piotra Pawlickiego) i wygrała 48:42. Zdobyła dwa+ punkty (bonus pojechał do Wrocławia) i nieco umocniła się na szóstej pozycji.

Wiadomo, że właśnie między tymi drużynami rozstrzygnie się to, kto pojedzie w rundzie play off, a kto na wakacje.

Na przegraną GKM nie może sobie pozwolić, bo w ostatniej kolejce pojedzie do Częstochowy, a tam szanse na sukces będą znacznie mniejsze. Unia z kolei wybierze się do Krosna, gdzie może pokusić się o zwycięstwo.

W piątek żużlowcy GKM stawili się na treningu przy Hallera. - Również Nicki Pedersen, który wcześniej zawsze przyjeżdżał prosto na zawody. Teraz drużyna przygotowuje się w komplecie. Wiem też, że wcześniej oddał wszystkie swoje silniki do serwisu i mam nadzieję, że w meczu będzie dobrze - mówił trener Robert Kościecha na przedmeczowej konferencji prasowej. - Marzymy o wejściu do play off. Dotąd zawsze nam czegoś brakowało. Teraz mamy na to szansę, a ona jeszcze wzrośnie, gdy pokonamy Stal. Bardzo chcemy wygrać ten mecz i będziemy o to walczyć - zapewnił.