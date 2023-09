Upały w Kujawsko-Pomorskiem - ostrzeżenie. Jednak w czwartek zdecydowanie ochłodzi się

Dopiero w środę po południu lub wieczorem pojawią się u nas przelotny deszcz i burza, ale maksymalna temperatura tego dnia będzie jeszcze bardzo wysoka – do 29 stopni.

Na razie cieszymy się aurą jaką nie powstydziłyby się najcieplejsze dni lata. Temperatura na Kujawach i Pomorzu wzrasta do 28-31 stopni w cieniu. Noce także są ciepłe – do 15 stopni.

Front z północy ochłodzi powietrze

We czwartek, po przejściu frontu atmosferycznego (przy północnym wietrze), w regionie zdecydowanie ochłodzi się. Powietrze rozgrzeje się nie więcej niż do 19-20 stopni. Pierwszej nocy po przejściu frontu w nocy ochłodzi się do 7-8 kresek powyżej zera.