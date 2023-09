"Uprzejmie donoszę, że sąsiedzi kupili mieszkanie na 2% i je wynajęli, a nie wolno". Mogą być takie donosy

Grzegorz Granda, ekspert z Expandera tłumaczy w rozmowie z portalem Bankier.pl, że nie wie do końca, jak takie kontrole mogłyby wyglądać. „Banki dziś nie mają narzędzi, by rzeczywiście móc to zrobić. Poza pobraniem pisemnego oświadczenia składanego przez kredytobiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej nie sądzę, aby mogły zrobić coś więcej” (...)”- Ciężko mi sobie wyobrazić np. wizyty terenowe i tego typu kontrole. Zwłaszcza, że dopłaty to koszt budżetu państwa, a nie banków, więc nie mają motywacji, by angażować w to swoje zasoby, m.in. ludzkie”.