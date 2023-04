Uroczyste otwarcie Polikliniki szpitala wojskowego w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia!

6 kwietnia (czwartek) w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklininką odbyło się uroczyste symboliczne otwarcie Nowej Polikliniki powstałej na terenie lecznicy. Określenie "symboliczne" jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ faktycznie nowy budynek został oddany do użytku już pod koniec 2020 roku. Jego budowa trwała od 2018 roku.

Stara klinika, zespolona ze szpitalem, spełniała swoją funkcję do czasu, kiedy - zaznacza płk. dr n. med. Paweł Jakubczyk, zastępca komendanta 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy - szpital obsługiwał wojsko i służby mundurowe. - Sam budynek przetrwał próbę czasu, ale przestał spełniać oczekiwania personelu i pacjentów - mówił płk. Jaubczyk.

Sprzęt medyczny najnowszej generacji

Podczas uroczystości komendant szpitala wyliczał najnowocześniejszy sprzęt, który w ostatnich latach trafił do kliniki. Podkreślił, że szpital stał się się "konkurencją nawet dla Centrum Onkologii". Dzięki dotacjom w ramach modernizacji sił zbrojnych, które pozyskano w latach 2019 - 2022, a które wyniosły prawie 31 mln zł, do wojskowej kliniki trafiły: laser chirurgiczny i system monitorowania neurofizjologicznego, sekwencjoner do analizy materiału genetycznego metodą FISH, czy np. Gamma Kamera Spect-CT, urządzenie, które potrafi w bardzo precyzyjny sposób zlokalizować guza.