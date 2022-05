Uroczystość w Toruniu. Rolnicza „Solidarność” świętuje 41. rocznicę

- Od zakończenia drugiej wojny światowej rolnicy walczyli o prawo do własności i wolności. Przez lata działał tzw. bierny ruch oporu rolników, ale dopiero po rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” udało nam się to osiągnąć. Naszym obowiązkiem jest pamięć o wszystkich tych, którzy w trudnych czasach zniewolenia walczyli o to, żeby być Polakami - mówił Michał Grabianka, przewodniczący wojewódzkiej rady ds. upamiętniania działalności NSZZ RI „Solidarność.

- „Solidarność” rolnicza odegrała jedną z kluczowych ról w tym, by mogła się dokonać pokojowa transformacja polityczna w naszym kraju. To dzięki ich działalności i wytrwałości możemy cieszyć się wolnością i suwerennością. „Solidarność” to nasze dziedzictwo, o którym powinniśmy pamiętać i które musimy pielęgnować – podkreślił marszałek Piotr Całbecki.