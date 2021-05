Urzędnicy ze Skępego skontrolowali schronisko w Wojtyszkach. Te psy z gminy czekają na adopcję

- Swoją wizytę zapowiedzieliśmy około godziny 15.30, a w schronisku byliśmy następnego dnia rana, więc pracownicy nie mieli czasy, by ewentualnie coś poprawić i przygotować. Nie ujawniliśmy niczego niepokojącego. Psy są zadbane, odżywione i czekają na nowe domy – tłumaczy Krzysztof Jaworski.

- Schronisko aktywnie działa. W tym roku 6 psów z naszej gminy znalazło nowe domy. Zachęcamy mieszkańców do adopcji zwierząt – dodał Krzysztof Małkiewicz.

Zgodnie z umową gmina Skępe płaci 225 złotych za odłowienie i transport zwierzęcia do schroniska oraz 9 zł za dzień pobytu psa.

- Podsumowując, należy stwierdzić, że zarzuty podnoszone w internecie oraz kierowane do urzędu nie znajdują żadnego potwierdzenia w rzeczywistości, a co godne podkreślenia schronisko o kontroli zostało poinformowane z niespełna 24-godzinnym wyprzedzeniem, co oznacza brak możliwości jakiegokolwiek przygotowania – czytamy na stronie urzędu.