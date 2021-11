Usiłowanie zabójstwa w Bydgoszczy. Świadek: "Miał zakrwawioną twarz i ubranie. Jęczał. Leżał na kupie gruzu"

Kiedy liczący 67 lat bydgoszczanin 3 października 2020 roku wybrał się w rejon ulicy Nadrzecznej na spacer z psem, nie mógł przypuszczać, że natknie się na szokujący widok.

- Zaparkowałem auto na boku drogi i wysiadłem. Bywałem tam praktycznie codziennie. Chodziłem na spacery z moim 17-letnim amstafem - mówił mężczyzna na sali rozpraw.

Świadek zeznawał w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy w sprawie brutalnej napaści na 26-letniego Aleksandra P., obywatela Ukrainy. - Pies chyba usłyszał te odgłosy, bo do mnie to dotarło dopiero, kiedy za nim poszedłem - mówił świadek. - W zaroślach oparty o kupę gruzu leżał mężczyzna. Jęczał. Miał zakrwawioną twarz i całe ubranie aż po pas. Nie rozumiałem, co mówi. Nie posługiwał się językiem polskim. Ale kiedy zapytałem, czy wezwać pogotowie, powiedział: "Tak".