Uwaga na te numery telefonów. Pod te numery nie oddzwaniaj, bo stracisz pieniądze!

Oddzwonienie na nieznany numer telefonu, który do złudzenia przypomina kierunkowy do Warszawy (22) albo do Płocka (24), może poważnie uszczuplić nasz portfel.

- To jedna z coraz popularniejszych ostatnio socjotechnik będąca sposobem na wyłudzenie pieniędzy. To oszustwo, które wykorzystuje ludzki impuls, zwyczajny odruch do oddzwaniania - mówią w Biurze Informacji Kredytowej.

Telefony z Afryki. Jak działają oszuści?

Mechanizm działania naciągaczy zawsze jest ten sam. Dzwonią wieczorem albo w nocy, co jest celowym działaniem, by skłonić nas do oddzwonienia. Robimy to również, bo numery "wyglądają"na krajowe. Początek międzynarodowego numeru kierunkowego Demokratycznej Republiki Konga (+243...) lub Wybrzeża Kości Słoniowej (+225...) może być mylony z numerem kierunkowym strefy np. 22 (Warszawa) oraz 24 (Płock). Zatem, jeśli oddzwonimy, to będziemy obciążeni jak za połączenie międzynarodowe. A to słony wydatek. Minuta rozmowy kosztuje kilka zł.