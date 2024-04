Victoria Beckham kończy 50 lat! Pokazała zdjęcia z dzieciństwa - tak się zmieniła "Posh Spice"! [19.04.2024]

Tak zmieniła się Victoria Beckham, znana jako "Posh Spice" z zespołu Spice Girls

To brytyjska projektantka mody, piosenkarka popowa, autorka piosenek, aktorka, modelka i osobowość telewizyjna. Członkini zespołu Spice Girls. Nagrała także dwa albumy solowe.

Spice Girls był najpopularniejszym żeńskim zespołem w historii. Stał się symbolem lat 90. a jego członkinie: Geri, Mel B, Mel C, Emma i Victoria były ikonami popkultury i idolkami dziewczynek na całym świecie.

Victoria Beckham - "Posh Spice" z zespołu Spice Girls

W 1994 roku w wyniku castingu wyłoniono pięć dziewcząt w wieku od 18 do 21 lat, które miały tworzyć zespół wokalny pod nazwą Touch. Były to Melanie Brown (Mel B), Melanie Chisholm (Mel C), Victoria Adams, Geri Halliwell i... Michelle Stephenson, która jednak odeszła z zespołu na samym początku działalności ze względu na problemy osobiste. W kwietniu 1994 roku zastąpiła ją osiemnastoletnia Emma Bunton.