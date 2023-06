Votum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu miasta w 2022 roku dla prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy

Z kolei radny Patryk Kaźmierczak z PO podkreślił, że wyludnianie się miast, to tendencja ogólnopolska.

Na temat raportu mówiła radna Ewa Podogrodzka z rządzącej miastem koalicji. Jej zdaniem, dokument jest spójny i bardzo dobrze przedstawia wszystkie zadania realizowane w Inowrocławiu.

Głos w dyskusji o zmniejszającej się liczbie mieszkańców Inowrocławia zabrał przewodniczący Tomasz Marcinkowski.

- Z pana wypowiedzi wynika, jakby to przygotowujący raport był winien za to, jak wygląda demografia. GUS wskazuje, że od 2002 roku mamy, z niewielkimi przerwami, spadek liczby ludności. Szczególnie dotyczy to miast. Zaś od 2012 roku krzywa spada nieprzerwanie - zwrócił się do radnego Wrońskiego przewodniczący Marcinkowski, który dodał też, że raport ocenia, jako dokument rzetelny.